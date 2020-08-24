Миф о «деньгах налогоплательщиков» на содержание государства разоблачен

Одним из главных пропагандистских мифов прозападной оппозиции, который она изо всех сил старается утвердить в общественном сознании России, является аргумент о т. н. «деньгах налогоплательщиков», на которых якобы держится любое государство.

Вот одна из типичных мантр на эту тему:

«Не государство платит пенсии, а налогоплательщики. Не государство платит зарплаты бюджетникам, а налогоплательщик. МВД, Минобороны, Минздрав и другие органы не имеют своих денег — они тратят деньги налогоплательщиков. У властей всех уровней нет своих денег — они тоже тратят деньги налогоплательщиков. Это важно всегда и всем помнить… Это мы содержим свое государство. Это мы за все здесь платим. Каждая копейка, потраченная чиновником, — это деньги мои, твои, нас всех. Исключительная роль государства в этом смысле — прозрачное распределение наших денег».

Обычные возражения против этого мифа сводятся к тому, что на деньги налогоплательщиков-физических лиц, взимаемые в виде прямых и косвенных налогов, финансируется лишь часть деятельности органов власти, в основном — на местном, муниципальном уровне. После чего, как правило, начинаются споры о том, сколько именно начальники из властных и коммерческих структур (тоже налогоплательщиков, кстати) дерут с несчастного народа и как оно должно быть «по справедливости, как в нормальных странах».

И все — вы пропали, потому что быстро выяснится: да, доходная часть бюджета России на 85–90% формируется из налоговых доходов и платежей, хотя доля физических лиц в этих сборах составляет всего 10–15%, но ведь все делают своими руками и зарабатывают, в конечном счете, люди — разве не так?! И далее всеми силами утверждается, что в «этой стране» государство неэффективно и коррумпировано, власть в нем принадлежит «жуликам и ворам», а значит — долой такое государство и такую власть! «Мы здесь власть!»

Взглянем на таблицу. По данным Минфина РФ, доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации в 2012–2018 годах (% к ВВП) составляли:

Кстати, это чрезвычайно ценная таблица. По ней очень просто и относительно точно можно определить многие важнейшие социально-экономические показатели России. Например, доля фонда оплаты труда в отечественной экономике за 2018 год, при подоходном налоге в 13%, — 36,93%, и т. д. Но мы здесь — о другом.

Так вот, чтобы не просто развенчать этот миф, а выжечь его с корнем из общественного сознания, нужно прямо и жестко заявить: никаких «денег налогоплательщиков» в России — да и в любой иной стране мира — не было, нет и в обозримом будущем не предвидится.

О чем речь?

Чьи у нас деньги

Посмотрите на любые деньги любой страны мира. Они всегда, в обязательном порядке несут на себе информацию о номинале (стоимости) и эмитенте, часто — о годе выпуска (выхода в обращение). Ни на одной монете, банкноте или другом платежном средстве вы не найдете надписи («легенды»), утверждающей, что это — деньги налогоплательщика: такого-то физического или такого-то юридического лица. Ничего подобного не существует и даже не допускается в принципе!

Вернее, не совсем так. Посмотрим на п. 1 ст. 76 Конституции РФ:

«Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются».

Но все мы помним, как в «святые 1990-е» в России, наряду с рублем, имел свободное хождение американский доллар, и даже цены на многие товары и услуги указывались в «у. е.». Точно так же мы помним, как во время краха СССР союзные республики массово отказывались от советского рубля, вводя на своей территории сначала параллельные, а затем и альтернативные платежные средства, постепенно обретавшие статус полноценных национальных валют.

Наконец, в ряде стран мира легально существуют местные и корпоративные валюты различного статуса. Так, в Соединенном Королевстве, наряду с обычным британским фунтом стерлингов, имеет хождение и шотландский фунт, эмиссию которого осуществляют сразу три шотландских банка, каждый — в своем собственном дизайне купюр. Но налоги этой валютой можно платить только на территории Шотландии, в то время как британским фунтом стерлингов — на всей территории страны.

В большинстве стран мира, включая Россию, сегодня эмитентом национальных валют выступают центробанки, отделенные от государства. Например, доллары США выпускаются Федеральной резервной системой, по сути, взявшей в откуп у государства эмиссию и оборот национальной валюты. Но помимо доллара ФРС, существуют и доллары федерального казначейства, однако они уже очень давно не выпускаются в оборот. Последние United States Note с красными серийными номерами, в отличие от зеленых серийных номеров Federal Reserve Note, были выпущены в 1971 году, а «серебряные сертификаты» с синими серийными номерами — в 1965 году.

Кесарю — кесарево

Впрочем, ничто не ново под луною. Известная евангельская притча о «денарии кесаря» тоже косвенно связана с противостоянием разных валютных систем.

«Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице; Итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий. И говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли» (Мф. 22:15–22).

«За кадром» этой притчи, за словами «Богу — Богово» остается тот гораздо менее известный факт, что подати кесарю платились римскими денариями, а вот за ритуальные религиозные услуги иудейские жрецы брали только специальные «храмовые» деньги, которые чеканились от имени синедриона и которые нужно было покупать по весьма завышенному курсу. И эпизод с «денарием кесаря» во всех евангелиях следует за эпизодом с изгнанием торгующих из храма, после чего Христос и был предан синедрионом на казнь — поскольку покусился на основы финансово-экономической системы «Моисеевой веры».

Это, согласно евангелиям, происходило в начале 30-х годов I века. А примерно через три десятилетия, в 66-м году, началась Первая Иудейская война, тесно связанная с нероновским пожаром Рима и увеличением дани с покоренных Римом территорий, включая Иудею. Одним из первых дел восставшие под руководством первосвященника Анны начали чеканку собственной монеты — серебряного шекеля, который из «храмовой» валюты становился уже «общегосударственной».

Но, стоит повториться, никогда и нигде не существовало и не существует «денег налогоплательщиков». Деньги являются носителем информации особого рода — информации управленческой, и в этом отношении всегда и везде являются инструментом власти, а уж потом и поэтому — мерой стоимости, средством обращения, средством платежа и так далее. Вот почему любые утверждения типа: «Государство существует на деньги налогоплательщиков», — по сути своей являются ложью, причем далеко не безобидной и даже не бескорыстной.

Да, государства, существующие на «деньги налогоплательщиков», действительно есть, и их даже не так мало. Но все они, без исключения, являются квазигосударствами с виртуальным суверенитетом, а деньги для них — посредством тех или иных механизмов — предоставляют другие государства, которые обладают реальным суверенитетом, но по ряду причин считают ненужным распространять его на территорию данного квазигосударства и принимать на себя соответствующие обязательства перед его «квазигражданами».

В пределе эта ситуация сегодня представлена целым рядом формально независимых государств, официальной валютой которых является доллар США, британский фунт стерлингов или евро, но граждане которых не являются гражданами США, Великобритании или стран ЕС.

В интересах корпораций

Еще один важный момент: налогоплательщиками на территории тех или иных государств, помимо их граждан, выступают также иностранные и транснациональные корпорации, которые любыми правдами и неправдами стремятся максимально снять с себя налоговую нагрузку со стороны местных властей. С этой целью создана и функционирует глобальная сеть «офшорных оазисов», с помощью которых доходы этих ТНК-налогоплательщиков с местной регистрацией долларизуются и выводятся за пределы страны пребывания.

В частности, для современной России ситуация выглядит следующим образом. Отток капитала из РФ в 2019 году составил 26,7 млрд долл., что на 57,6% ниже показателя 2018 года. Средний за год обменный курс — 64,6184 рубля за доллар. Следовательно, можно считать, что из РФ вывезли примерно 1,725 трлн рублей. Примерно 1,68% национального ВВП и 9,55% расходной части бюджета.

Напомним, что Росстат дал цифру роста отечественной экономики-2019 в 1,3%, то есть даже сокращенный вывоз капитала примерно в 1,3 раза превысил экономический рост. При этом медианная зарплата в России (не средняя, а медианная, меньше и больше которой получают по 50% работающих) составила… Точных данных, увы, здесь нет, но можно принять ориентировочный уровень в 35 тысяч рублей в месяц и, соответственно, в 420 тысяч рублей в год.

Разделив цифру оттока капитала на медианную зарплату, получим, что «виртуальная трудовая эмиграция» из России в 2019 году составила, в эквиваленте, около 4,1 млн человек, или около 5% трудоспособного населения. В 2018-м аналогичный показатель составлял 10,4 млн человек, или каждый восьмой работающий россиянин втемную пахал на зарубежного «рабовладельца».

Откуда следует весьма жесткий, но лично для меня бесспорный вывод. В современных условиях все сторонники концепции «государство существует на деньги налогоплательщиков» защищают интересы не только и не столько своих сограждан-налогоплательщиков, сколько, под этим флагом, — крупных корпораций, особенно иностранных. Иными словами, по факту, объективно и независимо от степени их личной заинтересованности, они являются лицами, которые действуют в интересах зарубежных государств и корпораций, то есть иностранными агентами, требующими присвоения им соответствующего статуса.