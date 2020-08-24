Названы города, которые могут исчезнуть с лица земли из-за вулканов

Москва, 24 августа. Готовые к извержению в недалеком будущем вулканы есть во всех частях нашей планеты, в том числе и в России. 24 августа 79 года нашей эры отмечено трагическим событием — извержением Везувия, после которого навсегда исчез с лица земли город Помпеи. О том, какие города нашей планеты рискуют повторить его трагическую судьбу, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шибалин.

Специалист отметил, что извержение вулканов в будущем может обернуться трагедией для многих жителей планеты. Он напомнил, что печально известный Везувий и сегодня может представлять угрозу, потому что находится всего в 15 километрах от итальянского Неаполя.

«Помимо этого в той же Италии есть действующий на Сицилии стратовулкан Этна. Он находится недалеко от городов Катания и Мессина. Этна как раз относится к такому типу вулканов, которые могут проявить себя достаточно агрессивно», — говорит вулканолог.

Континентальная Европа далеко не единственное потенциально опасное место, потому что вулканы, извержение которых может произойти в ближайшее время, можно найти в любой части планеты, передает «ПолитРоссия».

«В Японии есть знаменитый вулкан Фудзияма. Сейчас он находится в неактивной фазе, и угрозы извержения в ближайшее время, пожалуй, нет. Однако до столицы Японии там меньше сотни километров», — рассказывает Шибалин.

Что касается России, то на ее территории также существуют потенциально опасные места. В общей сложности там расположены более 200 вулканов, из которых 57 — действующие. Большинство из них находятся на Дальнем Востоке, но они, к счастью, расположены вдали от человеческих поселений.

«Чего не скажешь о Ключевской группе. Там, конечно, проживает не очень много людей, но есть, например, город Усть-Камчатск, который может быть задет извержением. Есть вулканы и на Курилах», — рассказывает вулканолог.

При этом специалист подчеркивает, что несмотря на существующие угрозы, вероятность трагедии крайне мала, потому что сегодня сейсмология и вулканология переживают пик своего развития. Современным ученым не составит труда предсказать извержение любого вулкана заранее.