Полицейский в США расстрелял в спину безоружного афроамериканца

Москва, 24 августа. Акт насилия со стороны американского полицейского попал на видео. Жертвой стал темнокожий мужчина.

Инцидент произошел в городе Кеноша в штате Висконсин. По данным местных СМИ, пострадавшего зовут Джейкоб Блейк. Мужчина увидел дерущихся девушек и попытался разнять их. Очевидцы вызвали стражей порядка.

Сотрудники полиции сразу пустили в ход против Блейка электрошокер. Когда мужчина попытался сесть в машину, подбежал полицейский и начал стрелять в спину афроамериканцу. На видео слышны семь хлопков — значит, столько пуль он выпустил в Блейка. Кстати, у пострадавшего, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, при себе не было оружия.

Расстрел безоружного человека возмутил горожан. Они вышли на улицу, чтобы выразить протест таким действиями полицейских. Стражи порядка стали пресекать митинг борцов за права слезоточивым газом.

Напомним, что весной 2020 года по США прокатилась волна митингов. Их спровоцировал полицейский, который крайней жестокостью задержал темнокожего Джорджа Флойда. В результате издевательства афроамериканец позднее скончался.