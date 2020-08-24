«Барселона» может продать Месси за 700 млн евро

Москва, 24 августа. Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» озвучило стоимость нападающего Лионеля Месси.

По данным испанской газеты Mundo Deportivo, желающий приобрести Лионеля Месси клуб должен будет заплатить не менее 700 миллионов евро. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подчеркнул, что клуб по ряду причин не намерен продавать Месси. Кроме того, с аргентинским футболистом связано огромное количество рекламных контрактов, что также оказывает влияние на бюджет «Барселоны».

Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб «Пари Сен-Жермен», а также итальянские «Ювентус» и «Интер» заинтересованы в Месси. При этом сам Месси заявлял о возможном уходе из «Барселоны» после поражения в матче с «Баварией».

По словам Месси, в настоящее время он не видит для себя будущего в «Барселоне». Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.

Стоит отметить, что 19 августа у «Барселоны» появился новый главный тренер, должность которого занял Рональд Куман. Голландский специалист будет занимать пост главного тренера до 30 июня 2022 года. Причиной смены главного тренера «Барселоны» стало второе место в чемпионате Испании и вылет клуба из Кубка Испании в первой четверти финала.