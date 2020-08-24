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Директор Легкоступовой отреагировал на критику похорон певицы

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Директор Легкоступовой отреагировал на критику похорон певицы

Москва, 24 августа. Директор покойной певицы Валентины Легкоступовой Максим Екимов отреагировал на критику ее похорон и рассказал всю правду.

Исполнительницу хита «Ягода-малина» похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище. На траурной церемонии присутствовали только близкие друзья, родственники и некоторые поклонники певицы. Многие были возмущены тем, что родные Валентины не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь и чуть не устроили скандал. 

На это заявление отреагировал директор Валентины Легкоступовой. 

Директор Легкоступовой отреагировал на критику похорон певицы

«Люди приходили, клали цветы, никакого закрытого мероприятия не было. На отпевании, да, посторонних вывели, а так никто никому не запрещал. Люди стояли, говорили слова соболезнования, потом ведущий сказал, мол, можете попрощаться, а потом все на улицу», — рассказал Максим Екимов.

Певица Азиза ранее объяснила, почему прощание с ее подругой и коллегой Валентиной Легкоступовой закончилось скандалом. Она попыталась оправдать родственников певицы и заявила, что все дело в технических моментах и ограниченных финансах.

Источник: СтарХит
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