Директор Легкоступовой отреагировал на критику похорон певицы

Москва, 24 августа. Директор покойной певицы Валентины Легкоступовой Максим Екимов отреагировал на критику ее похорон и рассказал всю правду.

Исполнительницу хита «Ягода-малина» похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище. На траурной церемонии присутствовали только близкие друзья, родственники и некоторые поклонники певицы. Многие были возмущены тем, что родные Валентины не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь и чуть не устроили скандал.

На это заявление отреагировал директор Валентины Легкоступовой.

«Люди приходили, клали цветы, никакого закрытого мероприятия не было. На отпевании, да, посторонних вывели, а так никто никому не запрещал. Люди стояли, говорили слова соболезнования, потом ведущий сказал, мол, можете попрощаться, а потом все на улицу», — рассказал Максим Екимов.

Певица Азиза ранее объяснила, почему прощание с ее подругой и коллегой Валентиной Легкоступовой закончилось скандалом. Она попыталась оправдать родственников певицы и заявила, что все дело в технических моментах и ограниченных финансах.