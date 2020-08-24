Стартовали госиспытания новейшего зенитного ракетного комплекса С-500

Москва, 24 августа. В России стартовали государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса С-500. Об этом сообщил заместитель главы правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

«Факт — начаты государственные испытания, и сегодня уже комплектация, упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — сказал Борисов журналистам на форуме «Армия-2020».

В начале 2020 года стало известно, что первые комплексы С-500 поступят в российские войска в 2021 году. Полномасштабные поставки начнутся в 2025 году.

Стоит отметить, что система С-500 «Прометей» является новым поколением зенитно-ракетных комплексов «земля-воздух». С-500 объединяет в себе комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Новый российский комплекс обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны, благодаря чему способен перехватывать баллистические ракеты. Кроме того, система может поражать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и другие воздушные цели.

Международные эксперты высоко оценивают ЗРК С-500. Так, по мнению аналитиков китайского издания «Жэньминь жибао», принятие на вооружение нового зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» значительно усилит систему ПВО России, позволив контролировать все воздушное пространство над страной, а также ближний космос.