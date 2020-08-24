В США назвали бессмысленным американский ответ «Авангарду»

Вашингтон, 24 августа. Включение проекта гиперзвукового глайдера, который должен стать ответом российскому ракетному комплексу «Авангард», в перечень стратегических ядерных вооружений США является абсолютно бессмысленным. К такому выводу пришли эксперты американского издания The National Interest.

Ранее в Вашингтоне заявили, что гиперзвуковой глайдер обеспечит безопасность от «Авангарда», способного разгоняться до скорости 20 Махов. По мнению журналистов, в такой гонке вооружений нет смысла, поскольку в случае нанесения удара «Авангардами» американские подлодки тут же ответят противнику.

Также эксперты считают, что проект гиперзвукового глайдера можно назвать «пропагандистским ходом». По данным The National Interest, подобная идея возникала еще во времена холодной войны, так как довольно трудно сбить раскаленную боеголовку, которая движется в верхних слоях атмосферы.

Даже если американский ответ «Авангарду» будет создан, эксперты сомневаются в точности такого оружия, поскольку на скорости 20 Махов невозможна работа головки самонаведения, как и целеуказание при помощи GPS. Таким образом, военным придется наводиться на цель из космоса по заданным координатам.

Ранее аналитики The National Interest призвали США прекратить провоцировать Россию самолетами-шпионами. Авторы считают, что информация, собранная самолетом, который даже не пересекал границу РФ, вряд ли представляет какую-либо ценность.