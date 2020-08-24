В США нашли дневники Майкла Джексона с критикой Элвиса и The Beatles

Вашингтон, 24 августа. В США опубликовали дневники Майкла Джексона 1987 года, в которых певец критикует более известных знаменитостей.

Предположительно, дневники были обнаружены полицией во время обыска ранчо Джексона в Калифорнии. Обыск проводился в рамках расследования дела против поп-короля по обвинению в домогательствах к несовершеннолетним, пишет Independent.

В записях Джексон критиковал The Beatles и Элвиса Пресли. По его мнению, белые исполнители достигли большего успеха из-за политики канала MTV и музыкальных журналов.

«Эти парни были молодцы, но они вряд ли были лучшими певцами или танцорами, чем черные», — написал певец о The Beatles.

Нелестного отзыва удостоился и Пресли. Джексон написал, что «Элвис — не король», сообщает «Ридус».

«Не то чтобы я был к нему [Элвису Пресли] предвзят, но пришло время для первого черного короля», — заметил Джексон.

Кроме того, певец обещал показать певцу Брюсу Спрингстину по прозвищу Босс, «кто тут босс». В эти же годы Джексон стал активно восстанавливать кожу после сильного ожога.

Ранее стало известно, что особняк Майкла Джексона, который находится в скандальном поместье артиста «Неверленд» (Neverland), возможно будет снесен. На такую меру придется пойти, если в ближайшем будущем не найдется покупатель. Джексон купил поместье в 1988 году. По некоторым данным, он потратил на недвижимость от 19,5 млн до 30 млн долларов, сообщал «Мир 24».