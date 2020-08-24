Поклонники не узнали Борисову с пухлыми щеками на архивном видео

Москва, 24 августа. Теледива Дана Борисова поделилась архивным видео с поклонниками в Instagram. Ролик был снят более 25 лет назад.

Там будущей знаменитости всего 17 лет, тогда еще студентка факультета журналистики МГУ, она что-то обсуждала с известным в 90-х ведущим Владиславом Листьевым.

Борисова уже в те юные годы демонстрировала отсутствие боязни и стеснения, называя Листьева коллегой.

Однако многие обратили внимание на внешность «той» Даны Борисовой. У девушки были пухлые щеки и стильная по тем времена прическа — каре. Многие не сразу узнали звезду экрана.

Отметим, что смелая Борисова чуть позже победила в конкурсе и стала ведущей передачи «Армейский магазин».

Напомним, что недавно Борисова рассказала, что многие звезды часто живут «на халяву». Например, крупный магазин заказал рекламу, что позволило ведущей набрать продуктовую корзину на 10 тысяч рублей. Что касается салонов красоты, то за их услуги, по словам Борисовой, она не платила. Многие магазины и салоны готовы «делать подарки», лишь бы знаменитость их «отметила».

Теледива добавила, что основной фактор, влияющий на размер трат — дочь. Сама бы она воздержалась от больших расходов.