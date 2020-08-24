Путин назвал безработицу одной из ключевых проблем в России

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин заявил, что безработица является одной из ключевых проблем в стране. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Ясно, что это (безработица — Прим. ФАН) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», — отметил российский лидер.

Глава государства также добавил, что Ростовская область обладает высоким потенциалом в сферах промышленного производства и сельского хозяйства. Развитие этих отраслей позволит частично решить проблему безработицы. Президент призвал Голубева обратить внимание на данные вопросы.

Кроме того, Путин отметил, что в настоящее время в России фиксируется ощутимый рост уровня сельхозпроизводства, однако в Ростовской области этот показатель снижается, что вызывает беспокойство. Глава государства также добавил, что федеральные власти готовы оказать помощь и поддержку региону для его дальнейшего развития.

«На это, безусловно, нужно обратить внимание, поддержать усилия бизнеса, направленные на то, чтобы создавать новые рабочие места, хорошо оплачиваемые, качественные и современные, высокотехнологичные для того, чтобы обеспечить развитие региона в ближайшем будущем», — подчеркнул президент.

Напомним, в конце июля российский лидер Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Среди основных задач в указе обозначены снижение уровня бедности и безработицы, а также увеличение численности населения РФ и создание комфортных условий для проживания россиян.