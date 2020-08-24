Добровинский оценил перенос на неделю судебного заседания по делу Ефремова

Москва, 24 августа. Известный российский адвокат Александр Добровинский заявил, что перенос судебного заседания по делу Михаила Ефремова — полностью в рамках процессуального законодательства.

Представитель потерпевшей стороны прокомментировал Федеральному агентству новостей перенос слушаний на неделю из-за того, что Ефремов пока что не нашел нового адвоката.

«Ну что ж, подождем, — сказал Добровинский. — Разве я могу сделать что-то против этого? Все укладывается в рамки действующего процессуального законодательства. И то, что назначено судом. Включая то, что Ефремов может сменить адвоката. Так что теперь ждем 31 августа».

На вопрос, есть ли какие-то слухи в адвокатской среде о том, кто может быть следующим защитником Ефремова в этом громком уголовном процессе, собеседник ФАН, ответил несколько уклончиво, сообщив, что «что-то такое ходит».

Утром в понедельник Пресненский суд города Москвы, где рассматривается дело Михаила Ефремова, перенес слушания на 31 августа — по причине того, что обвиняемый прибыл один, без адвоката.

Ранее, 21 августа, прямо в зале суда актер театра и кино отказался от услуг защищавшего его Эльмана Пашаева и партнера адвоката Елизаветы Шаргородской, объяснив это тем, что ему нужны юристы посильнее.

Другой известный российский адвокат — Леонид Ольшанский — после этого отметил, что Ефремову давно надо быть сделать этот шаг.

В случае, если до 31 августа артист так и не сможет найти себе нового защитника, то судом ему будет назначен государственный адвокат.

Напомним, что вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади Ефремов спровоцировал ДТП. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пересек две сплошные линии, выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон.

Водитель двигавшегося навстречу автомобиля Сергей Захаров скончался. В анализах актера также были обнаружены следы наркотических средств. В настоящее время он находится под домашним арестом.