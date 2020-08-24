Китайский эксперт оценил шансы на продление договора СНВ-3

Москва, 24 августа. Шанс на продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США есть, но на короткий промежуток времени. Об этом заявил китайский эксперт и сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.

Он уверен, что ожидать продления договора на пять лет не стоит.

«Вопрос о том, смогут ли высокопоставленные дипломаты России и США урегулировать свои разногласия, менее важен, чем вопрос, смогут ли руководители двух стран — президенты Владимир Путин и Дональд Трамп достичь общего понимания и принципиальной позиции по продлению договора», — подчеркнул Чжао Тун.

Он назвал условие, в каком случае Россия и США могут продлить договор СНВ-3. По словам эксперта, на позицию американского президента Дональда Трампа влияет внутриполитическая ситуация. Глава Белого дома, «чтобы повысить свою популярность перед ноябрьскими выборами, может пойти на такой шаг». Однако речь в данном случае о полном сроке не идет, считает китайский эксперт.

«Учитывая эти политические соображения, все еще есть шанс, что договор СНВ-3 может быть продлен, но, возможно, только на короткий период времени, а не на полные пять лет», — резюмировал Чжао Тун.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее назвал продуктивной встречу со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Вене, но отметил сохранение серьезных расхождений в позициях. Он добавил, что Россия не готова платить за продление СНВ-3 любую цену.

Доктор политических наук Дэниел Уорнер в беседе с телеканалом «360» оценил возможность заключения новой сделки о сокращении стратегических наступательных вооружений между РФ и США.