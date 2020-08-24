Путин обеспокоился сокращением сельхозпроизводства в Ростовской области

Москва, 24 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит тенденция сокращения сельхозпроизводства в Ростовской области. Эту тему глава государства поднял во время рабочей встречи с губернатором региона Василием Голубевым, прошедшей в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области наблюдалось в 2018 и 2019 годах, и в первом полугодии текущего года ситуация не изменилась. Глава государства напомнил, что Ростовская область — это не только промышленный, но и сельскохозяйственный регион, расположенный на юге страны.

«На фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит, и она продолжается, главным образом», — подчеркнул президент РФ.

В ответ Голубев сказал, что в этом году тенденцию, скорее всего, удастся переломить. По словам губернатора, регион основательно просел по производству мяса птицы и яиц. Голубев сообщил, что в августе будет перезапущено предприятие «Евродон», а затем запланирован перезапуск «Донстара» и «Белой птицы», что должно положительно повлиять на ситуацию. Владимир Путин попросил губернатора обращаться за поддержкой в данной сфере.