Эксперты обвинили Украину и Польшу в попытке разорвать Белоруссию

Варшава в вопросе ситуации в Белоруссии берет на себя информационную часть и военную составляющую НАТО, а Киев — украинских и белорусских боевиков. Подробнее о том, как Украина пытается раскачать ситуацию в Белоруссии, в материале Федерального агентства новостей.

Настойчивость Киева

Представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко посоветовала коллегам из МИД Белоруссии не отвергать дружеские советы. Она подчеркнула, что «прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда».

«Для нас Белоруссия — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — заявила Зеленко.

Она также добавила, что Украина искренне желает Белоруссии достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал белорусскому лидеру Александру Лукашенко провести в республике повторные выборы. Более того, украинский президент выразил мнение, что сделать это необходимо в самые короткие сроки.

Попытка разорвать Белоруссию

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что Украина в белорусской забастовке выполняет функционал вассала Польши, на которого ложится «грязная работа». Варшава берет на себя информационную часть и военную составляющую НАТО, а Киев — украинских и белорусских боевиков, воевавших в Донбассе, и подстрекателей для улиц.

«При этом сам Зеленский не признает Лукашенко в качестве президента страны и выступает с заявлениями, достойными абсолютного преемника Петра Порошенко. Не удивлюсь, если вскоре украинские политики направятся в Минск и другие города с целью поддержать протестующих. А украинские боевики окажутся на площадях центральных городов страны и приступят к штурмам администраций. Опыт «Правого сектора»1 (организация запрещена в России. — Прим ФАН) шестилетней давности им в этом очень пригодится», — заключил Бредихин.

«Но Минск выстоит»

Политолог Владимир Карасев считает, что советы Украины Белоруссии выглядят не только нелепо и смешно. Это в большей степени «цинизм и мерзость», уверен он.

«Бандеровская хунта, пришедшая к власти в 2014 году в результате государственного переворота, утопившая собственный народ в крови, имеет наглость вмешиваться в дела суверенного государства, в десятки раз более развитого и образованного. Президент-клоун Зеленский и его штопаные гопники очень хотели бы видеть хаос у белорусов, живя по принципу «сгорел сарай, гори и хата», — пояснил Карасев.

Политолог заметил, что Белоруссия не Украина. И Лукашенко не Виктор Янукович. Белоруссия выстоит.

«А Украина лишится белорусских товаров и потеряет рынок. С каждым новым президентом Украина деградирует все сильнее», — добавил Карасев.

Довести до отделения Витебскую область

Политолог Андрей Иванов заявил, что украинские власти в своем репертуаре. Вот кому бы следовало помолчать в нынешней ситуации, так это Киеву, уверен он.

«Современная Украина — это не пример какого-то общественного диалога, демократии, как там думают. Это как раз пример самых печальных последствий хаоса политической жизни. На Украине не просто произошли «цветная революция» и смена власти. Украина в результате Майдана потеряла Крым, утратила контроль над Донбассом, была ввергнута в пучину гражданской войны. Главный итог Майдана — это тысячи убитых, покалеченных, лишившихся крова. Интересно, украинские власти сейчас что советуют белорусскому народу? Поджечь своих сограждан в каком-нибудь доме профсоюзов? Или довести ситуацию до отделения Витебской области?» — задался вопросом Иванов.

Эксперт назвал поразительным, что украинские власти даже не понимают трагизма ситуации и того, что их советы неуместны. Там сформировалась культура какой-то политической дикости, когда беспорядки и хаос воспринимаются как некое веселое развлечение.

«То, что для других кризис, для некоторой части украинцев праздник. И вот, исходя из такой странной логики, они дают советы белорусам. Это не просто вмешательство в дела другого государства, это именно подсознательное желание погрузить соседнюю страну в хаос. Мол, не только нам чтобы было плохо, но и всем окружающим», — заключил Андрей Иванов.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.