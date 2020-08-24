Внук Михалкова начал встречаться с 18-летней моделью

Москва, 24 августа. Внук именитого режиссера Никиты Михалкова — Андрей Баков — начал встречаться с новой девушкой. Избранницей стала 18-летняя модель Евгения Макарова. На Западе ее знают под именем Jolie Alien.

Фотографии, которые свидетельствуют об отношениях, публикует модель. Правда, внука режиссера можно с трудом там опознать.

О новой избраннице известно, что она, несмотря на юный возраст, уже участвовала в показах Victoria Beckham и Louis Vuitton, сообщает Telegram-канал «Только никому».

Ранее Андрей Баков встречался с Ксенией Пунтус, которая трудилась в том же модельном агентстве, что и новая пассия. Прежняя девушка известна скандальной ситуацией, произошедшей в начале 2020 года. Она выпала из квартиры внука Михалкова. Пунтус, лежавшую на земле, нашел дворник. Девушку госпитализировали с переломами и ушибами.

Эксперты потом установили, что в момент инцидента она была в нетрезвом виде. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире пачку сильнодействующих антидепрессантов и средство для похудения с побочным эффектом вплоть до возникновения суицидальных мыслей, пишет «Ридус».

Пунтус, по некоторым данным, крайне болезненно восприняла тот факт, что возлюбленный уже с другой. Она «заблокировала» Макарову в социальных сетях.