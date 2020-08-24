Назван порядок появления симптомов коронавируса

Москва, 24 августа. Ученые из университета Южной Калифорнии выяснили, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса. Результаты исследования помогут врачам отличать COVID-19 от других болезней.

Согласно исследованию, сначала у больного COVID-19 появляется жар, затем кашель, мышечные боли и напоследок тошнота или рвота и понос.

«Этот порядок особенно важен для того, чтобы различать болезни, когда за помощью обращаются пациенты с заболеваниями с похожими симптомами, например, с гриппом», — объяснил один из авторов работы профессор Питер Кун.

В ходе исследования были проанализированы более 55 тысяч случаев коронавируса в Китае с 16 по 24 февраля 2020 года. Кроме того, ученые изучили более 10 тысяч других респираторных заболеваний.

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