Le Figaro высоко оценило российские гиперзвуковые ракеты

Париж, 24 августа. Французское издание Le Figaro опубликовало материал, посвященный гиперзвуковым технологиям разных стран. В статье авторы сравнили подход к гиперзвуку России, Китая и Соединенных Штатов.

По мнению представителя французских СМИ, каждая из трех гиперзвуковых держав выработала свой собственный подход к гиперзвуковому оружию. На данный момент в России были созданы стратегические боеприпасы, оснащенные атомными боеголовками, и основной упор якобы сделан именно на них.

«С помощью не поддающихся перехвату ядерных ракет Россия сможет пробить любую оборону и нанести удар по любой цели», — заметил эксперт.

В то же время работающий над гиперзвуковыми ракетами DF17 Китай намерен с помощью новинки удерживать лидерские позиции в Южно-Китайском море. В последние время отношения Пекина и Вашингтона далеки от идеала, и в регион вполне могут наведаться американские авианосцы, способные «бросить вызов превосходству Поднебесной». Именно они и являются главной целью китайского гиперзвука.

Что же касается США, то они планируют с помощью современных технологий научится вскрывать чужую оборону на определенной территории. Гиперзвук нужен Вашингтону, чтобы преодолевать защиту российских ЗРК С-400 и других аналогичных систем.

Однако можно заметить, что автор материала достаточно узко смотрит на позицию России. Действительно, в РФ были созданы маневрирующие блоки «Авангард», способные преодолеть защиту вражеских ПРО. Однако не стоит забывать также о том, что испытания прошли ракеты «Кинжал», переносимые истребителями и способные уничтожать вражеские авианосцы. Существуют и ракеты «Циркон», размещаемые на кораблях. Можно с уверенностью сказать, что Россия способна использовать гиперзвуковое оружие для решения самых разнообразных задач.

Российский ВПК создает современные ракеты, способные решать и менее глобальные задачи. Как сообщалось ранее, Ростех приступил к летным испытаниям новейшей управляемой ракеты «Булат», предназначенной для уничтожения легкобронированной и небронированной техники противника.