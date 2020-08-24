Лукашенко призвал защитить учителей и врачей от нападок

Минск, 24 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защитить врачей и учителей в школах от нападок.

«Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей», — отметил Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко.

Президент Белоруссии добавил, что в стране существуют государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо», — добавил глава государства.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт сообщила, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания». По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».