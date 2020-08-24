Бардо призналась, что сменила прическу с помощью парика

Москва, 24 августа. Известная российская актриса театра и кино Наталья Бардо поразила близких друзей и поклонников, признавшись, что надела парик.

Недавно артистка появилась перед публикой в новом образе. Бардо из блондинки с роскошными длинными волосами превратилась в брюнетку с короткой стрижкой под мальчика. Поклонники и близкие были шокированы, а актриса тогда убедительно объяснила свое преображение новой ролью.

«Вы спрашивали меня, готова ли я подстричься для роли. Еще вопросы будут?» — отмечала она.

Все поверили в преображение знаменитости, но, как оказалось, зря — Наталья все-таки не решилась на кардинальные перемены во внешности. Бардо сменила прическу с помощью парика и подтвердила это видео, на котором запечатлено, как гример снимает накладные волосы.

«Ладно, шучу! Это парик! Но стрижка вам, кажется, зашла. Может, все-таки постричься?» — поинтересовалась у фанатов Наталья в своем профиле в Instagram.

Ранее сообщалось, что новая стрижка Бардо разделила поклонников на два лагеря.

Подписчики неоднозначно отреагировали на смену имиджа девушки. Многие заметили, что Бардо идет новая стрижка, а в новом образе она похожа на легендарную британскую киноактрису Одри Хепберн. Однако некоторые комментаторы заявили, что Наталье не стоило прощаться со светлыми волосами.