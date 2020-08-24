Нововведения в РФ: изменения в ОСАГО, индексация пенсий, выплаты на детей

Ряд нововведений вступает в действие в России в августе 2020 года: закон об индивидуальных тарифах ОСАГО, возвращение техосмотров, повышение пенсий некоторым категориям граждан. Кроме того, продолжается обсуждение возможности третьей выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.

Поправки в закон об ОСАГО

Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу в России с 24 августа. Нововведения помогут страховым компаниям поощрять аккуратных водителей, строго соблюдающих правила дорожного движения.

Ранее для каждого региона был единый тариф ОСАГО, по новому закону при его расчете будут учитывать индивидуальные качества и показатели аварийности каждого водителя. Отныне те, кого ловили за рулем подшофе, а также останавливали за другие нарушения, будут платить по ОСАГО больше, чем добросовестные автолюбители.

При этом страховщиков обязали сделать процедуру расчета тарифов максимально прозрачной. Отметим, законодательно запрещено варьировать тарифы, используя дискриминирующие факторы, в том числе национальную принадлежность водителя.

Кроме того, по новому закону на 10% вверх и вниз расширяется тарифный коридор для базовой ставки, отныне для автовладельцев (физических лиц) он составляет 2471–5436 рублей.

Возвращение техосмотров

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, на время позволила автомобилистам избегать техосмотров, теперь этому послаблению пришел конец. Процедура техосмотра возобновляется, с 30 сентября она снова станет обязательной для получения полиса ОСАГО. Кроме того, в процедуре ТО постепенно будут появляться новые требования. Например, предоставление водителем фотосвидетельств въезда в пункт техобслуживания и выезда из него, сверка координат транспортного средства с координатами пункта техобслуживания и так далее. Нарушения правил техосмотра будут фиксироваться с помощью видеокамер в автоматическом режиме.

Нововведения для пенсионеров в августе 2020

Августовское повышение пенсий коснулось трех категорий пенсионеров. Во-первых, это работающие пенсионеры. Официально трудоустроенным лицам пенсионного возраста в течение этого месяца будет произведен перерасчет на сумму, не превышающую трех пенсионных баллов (величина прибавки зависит от стажа, размера уплачиваемых страховых взносов и т. д.), то есть до 279 рублей (в этом году пенсионный балл равен 93 рублям).

Во-вторых, в августе проводится индексация выплат получателям накопительной пенсии, выплаты увеличатся на 9,13% (в три раза выше уровня инфляции). Средний размер накопительной пенсии в России в 2020 году составляет 956 руб. в месяц. Повышение коснется примерно 80 тысяч российских пенсионеров.

Также повышение выплат на 7,99% ждут примерно 32 тысячи пенсионеров, которые участвуют в государственной программе софинансирования пенсионных накоплений. Сегодня размер срочной пенсионной выплаты в среднем составляет 1705 руб. в месяц.

Все индексации будут проведены автоматически, заявление подавать не потребуется.

Повышение страховых пенсий и социальных выплат в 2020 году

Напомним, в 2020 году государство уже провело несколько важных мероприятий, направленных на повышение уровня материального обеспечения пенсионеров.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 6,6%, что значительно превышает уровень инфляции. Фиксированная выплата в составе страховой пенсии сегодня составляет 5686,25 руб.

Были проиндексированы доплаты к страховой пенсии. Так, индексация на нетрудоспособного иждивенца составила 1895,42 руб., за сельский стаж — 1421,56 руб.

Порядок выплат официально работающим пенсионерам страховой пенсии с учетом индексации остается прежним: все прибавки учитываются только при завершении трудовой деятельности. Узнать размер своей пенсии после окончания трудовой деятельности гражданин может в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или в мобильном приложении ПФР.

Выплаты на детей в августе

Во многих российских регионах в августе предусмотрены выплаты на детей семьям, где родители потеряли работу или относятся к малообеспеченным. Однако решение о третьей федеральной выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка вне зависимости от доходов родителей пока не принято. Родители и многие политики считают, что такая выплата была бы очень своевременной перед началом нового учебного года, так что, возможно, соответствующее решение будет принято уже в ближайшие дни.

Напомним, ранее для поддержки семей на фоне пандемии COVID-19 в июне и июле 2020 года в России было выплачено по 10 тысяч рублей на детей. В июне — на детей от 3 до 16 лет, в июле — на детей от рождения до 16 лет. Кроме того, на всех российских детей до 3 лет было дополнительно выплачено по 15 тысяч рублей.