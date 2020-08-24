Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца года

Москва, 24 августа. Популярный курортный остров Бали будет недоступен иностранным туристам до 2021 года. Об этом сообщает индонезийское издание Jakarta Post.

Правительство Индонезии пересмотрело планы по открытию острова Бали с 11 сентября. Из-за напряженной обстановки в стране, связанной с заражаемостью коронавирусной инфекцией, посещать остров смогут только жители Индонезии.

«Правительство по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой, мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще недостаточно безопасна», — цитирует издание губернатора Бали Вайана Костера.

Костер отмечает, что попытка восстановить туризм может негативно сказаться на имидже Индонезии. Сейчас все силы властей будут направлены на привлечение местных туристов, чтобы помочь экономике острова как можно скорее восстановиться.

Jakarta Post пишет, что экономические показали острова снизились более чем на 10%. Более 2500 человек, занятых в туристическом секторе, потеряли работу. Около 70 тысяч работников находятся в неоплачиваемом отпуске. Ранее власти Бали планировали возобновить прием туристов в три этапа.

В настоящее время авиасообщение России возобновлено только с Турцией, Великобританией, Швейцарией, Абхазией и Танзанией. Недавно вылет заграницу разрешили из аэропортов Калининграда, Новосибирска и Казани. Также 21 августа стало известно, что власти Киргизии разрешили въезд гражданам России и еще тридцати государств.

