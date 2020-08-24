Танк Т-14 «Армата» прошел испытание в беспилотном режиме

Москва, 24 августа. Испытания в беспилотном режиме прошла передовая российская разработка — танк Т-14 «Армата». Информацию сообщили в пресс-службе разработчика — концерна «Уралвагонзавод».

По мнению представителей компаний, появление тяжелых беспилотных машин — дело не такого уж и далекого будущего.

Отметим, что этот танк считается единственным представителем третьего поколения в своем классе.

Стоит отметить, что уже в конце 2020-начале 2021 новинка может быть принята на вооружение российской армии. Сроки будут зависеть прохождения всего комплекса испытаний. Кстати, отечественной разработкой активно интересуются за границей. Экспортных заявок уже много.