Политолог Кот напомнил украинцам о причинах плохой жизни в стране

Самая большая беда Украины — это собственные квасные патриоты страны. Они пытаются быть максимально агрессивными, чтобы компенсировать свою неполноценность. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот.

Так он отреагировал на исполнение песни с антисемитскими высказываниями замглавой госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутатом Тернопольской областной рады Богданом Яциковским. Видеоролик опубликован на YouTube. На нем видно, что мероприятие собрало большое количество людей. Стоит отметить, что некоторая часть граждан смеется во время пения Яциковского.

Политолог Юрий Кот подчеркнул, что в данном случае налицо деградация человека. Он отметил, что антисемитизм и расизм сегодня развиваются на территории Украины.

«Очень крепкие антисемитические настроения есть среди жителей Галичины. Однако их появление было предсказуемо. Когда на знамена на Украине подняли нацистскую идеологию с расовым превосходством, то рано или поздно она должна была проявить свою сущность через антисемитизм и русофобию. С одной стороны, удивляться этому не приходится. С другой стороны, они оправдывают такие высказывания тем, что президент Украины является евреем, а жить становится все хуже», — выразил мнение эксперт.

Украинцы не понимают, что причина плохой жизни не в евреях или русских, а в них самих, утверждает собеседник ФАН.

«Самая большая беда Украины — это собственные квасные доморощенные патриоты. Это те самые «сверхлюди», которые собой ничего не представляют, но дуют щеки будто пупы земли. И почему-то они решают, кто прав, а кто нет. Будучи невеждами, патриоты, к сожалению, приписывают себе какие-то сверхчеловеческие качества», — сказал он.

По словам Кота, рано или поздно патриоты в любом случае захватят власть на Украине полностью, потому что по-другому они не смогут.

«Поскольку эти граждане недалекого ума, то они живут на инстинктах. Патриоты прекрасно понимают, что проигрывают трудолюбивым и талантливым людям. Поэтому им необходимо быть максимально агрессивными, за счет чего компенсируется их неполноценность. Эти «сверхлюди» хотят стать властью, но если она становится не их, то они теряют свое мнимое величие», — пояснил эксперт.

Политолог выразил сожаление, что весь Запад все еще «похлопывает по плечу или аплодирует» таким представителям украинского народа.

«Рано или поздно западные страны столкнутся с той бешеной собакой, которую сами выкормили. Запад опять придет к русским, чтобы они урезонили нацистскую гадину, которая была порождена Европой», — добавил собеседник ФАН.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал главных врагов Украины. По его словам, таковыми являются деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация.