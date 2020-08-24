Певица Зара рассказала о смерти близкого родственника

Москва, 24 августа. Известная певица Зара призналась поклонникам, что ее дяди Алихана больше нет в живых. О смерти близкого родственника звезда рассказала на своей странице в Instagram.

«Не стало моего любимого дяди Алихана… Такого умного, доброго, благородного, интеллигентного», — написала певица о горе в семье.

Зара рассказала, что когда-то ее дядя работал учителем географии и истории, однако в последние годы жизни продолжил дело отца и занялся адвокатской деятельностью. По словам певицы, Алихан всегда бескорыстно помогал людям и никогда не проходил мимо чужого горя. При этом сам дядя Зары, как отметила исполнительница, прожил тяжелую жизнь со множеством потерь и разочарований. Певица отметила, что дядя всегда поддерживал ее в трудные минуты, а также делился своими впечатлениями от ее концертов.

«Мне будет так не хватать моего Алиханчика. <…> Моего доброго рыцаря», — написала Зара.

Также певица призналась, что до смерти дяди не понимала, насколько он ей дорог. Она призвала подписчиков ценить и беречь близких, пока они рядом. Поклонники и другие звезды выразили Заре свои соболезнования.

Буквально пару недель назад жизнь певицы была наполнена более радостными событиями. Артистка отметила день рождения в ресторане в кругу близких друзей. На кадрах с торжества поклонники заметили на руке Зары кольцо, похожее на помолвочное.