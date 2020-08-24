Заявление Виктора Медведчука, что деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются очевидными врагами Украины — обосновано и требует детального осмысления действующей украинской властью. Судьба братского государства Украины и нам, россиянам, не безразлична, ведь на Украине у многих крымчан живут друзья, родственники, и эту духовно-родственную связь невозможно разрушить никакой пропагандой. Мы видим, что, утратив независимость, Украина стремительно разрушается, превратившись в сырьевой придаток зарубежных транснациональных олигархических кланов.

Утратив политическую, финансовую и экономическую самостоятельность и разорвав братский союз с Россией, Украина оказалась один на один с современными вызовами и угрозами. Разобщенность и социальное расслоение общества достигли своего апогея.

Разрушенная система государственной власти на фоне очевидного уничтожения и последующей трансформации подлинных национальных ценностей полностью нивелировали все положения Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. То, что мы видим на Украине — это политический, социальный, общественный уже не кризис — а тупик.

Череда антигосударственных политических решений, неподвластных здравому смыслу, привели страну к чудовищным последствиям, которые рано или поздно станут предметом правового анализа и последующей уголовно-правовой оценки виновных лиц. Уже невозможно скрывать, что захоронения на территории Украины западных и американских ядерных отходов привело к росту онкологических заболеваний не только населения Украины, но и а соседних странах.

Чудовищная вырубка лесов Закарпатья и вывоз леса в Европу привели к непоправимым экологическим последствиям, нарушениям экологического баланса и катастрофическим экологическим проблемам. Смогут ли сегодняшние хозяева Украины и западные слуги объяснить последующим поколениям украинцев причину системной продажи за рубеж национального богатства Украины — украинского чернозема — покажет время.

Очевидно, что кризисные процессы на Украине уже повлекли необратимые тектонические разломы, последствия которых могут быть критичными для украинской государственности.