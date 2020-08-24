Мишустин сообщил о снижении ставки по образовательным кредитам

Москва, 24 августа. Фиксированная ставка по образовательным кредитам в России будет снижена до 3% годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что прежде ставка по образовательным кредитам была схожа с потребительскими займами. По поручению президента РФ Владимира Путина кредиты сделают более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе.

Кроме того, льготный период кредитования будет увеличен с трех до девяти месяцев после окончания вуза. Это сделано для того, чтобы выпускники могли найти работу, пройти испытательный срок и не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки. При этом срок погашения кредита продлили до 15 лет после окончания льготного периода.

Мишустин добавил, что льготные кредиты по ставке 3% могут получить студенты, которые брали кредит до вступления нового постановления в силу. Для этого им необходимо подать соответствующее заявление в банк.

Ранее в понедельник Мишустин поручил к 1 сентября подготовить список мероприятий единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года.