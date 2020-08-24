Хитрость с гаргульями помогла спасти замок Пугачевой от разрушения

Москва, 24 августа. Целостность замка в деревне Грязь, в котором живут певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин, теперь охраняют гаргульи. Московский кузнец Денис Аксенов рассказал, зачем «семейное гнездо» звездной четы украшено сказочными монстрами.

По его словам, еще семь лет назад от замка стал отваливаться фасад. Он предложил хозяевам укрепить его. Однако точного представления, как это сделать наиболее правильно, у Аксенова не было.

Однако замок его настолько впечатлил, что специалист пришел и сразу нарисовал гаргулий. Кузнец отметил, что они как-то быстро ему пришли в голову. Аксенов сразу же показал рисунок Галкину.

Шоумен сначала не соглашался, мотивируя, что «это — не «Диснейленд». Однако кузнец смог его убедить, что гаргульи будут круто смотреться.

Мастера сделали четырех сказочных персонажей, а потом Галкин захотел «продолжить». Теперь, помимо гаргулий, под которыми спрятаны металлические крепежи, дом украшают змей и рыцарь.

Напомним, что недавно шоумен поделился фотографией с видом на Москву, который открывается с одной из башен его замка. Он подчеркнул, что приводит насладиться зрелищем друзей, которые спрашивают, зачем он построил замок.