Жители Красноярского края стали свидетелями «рыбного дождя»

Красноярск, 24 августа. Обочины и дороги оказались буквально усеяны живой рыбой в национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае. Вероятной причиной «рыбного дождя» стала непогода. Фотографиями необычного явления поделились в Сети очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, что живая рыба лежит на земле у дороги. Местные жители назвали это явление «рыбным дождем». Некоторые специалисты предположили, что причиной тому послужили сильные ливни, во время которых рыба уплывает из водоемов в поисках лучших условий для жизни.

Однако ихтиолог, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб ВНИРО Сергей Леонтьев не согласен с этой теорией. По его мнению, рыба стала жертвой обстоятельств, передает телеканал «360».

«Я не знаю подробностей, но чаще всего такие явления связаны с природными катаклизмами. Вода резко ушла, и рыба осталась, такое бывает», — рассказал Леонтьев.

Эксперт пояснил, что рыбу выносит на берег, когда из-за сильного ветра реки выходят из берегов.