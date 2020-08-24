Королева купила «платье девственности» в честь годовщины свадьбы с Тарзаном

Москва, 24 августа. Певица Наташа Королева устроила громкую вечеринку в честь 17-летия совместной жизни с Тарзаном и вернула себе «платье девственности».

Исполнительница решила отметить праздник в одном из роскошных ресторанов. На него были приглашены не только близкие друзья и родственники семьи, но и знаменитости, в том числе юморист Владимир Винокур — сосед семейной пары по даче. На вечеринке Королева появилась в коротком розовом платье, выразительно подчеркивающем ее фигуру. Наташа назвала этот наряд «платьем девственности». ​

«С возрастом тебя тянет надеть что-то такое из юности. А так как я символ юности целого поколения, то у меня это все происходит особенно заметно. К счастью, платье девственности я нашла», — рассказала певица.

Платье Королева в честь годовщины свадьбы с Тарзаном купила у известного дизайнера Аника Керимова. Та заверила, что наряд певице очень даже подходит. ​По словам дизайнера, платье супруга Тарзана выбрала сама.

«Увидела и тут же сказала: «Беру!» Оно и правда классное — яркое, легкое. Мы его пошили из ткани штапель, которая идеально подходит для лета и жаркой погоды. <…> Кстати, после того как Наташа объявила о том, что нашла «платье девственности», многие клиентки стали заказывать похожие. Так и говорят: «Мы тоже хотим платье девственности, как у Королевой!» — рассказала Аника Керимова.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, поздравил свою супругу Наташу Королеву с 17-й годовщиной свадьбы трогательным видео. Глушко показал кадры со свадьбы. На кадрах звезды дают супружескую клятву и ставят подписи. Молодые Королева и Тарзан выглядят влюбленными и счастливыми.