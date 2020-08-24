Черноморский флот начал противодесантные учения в Крыму

Севастополь, 24 августа. Подразделения армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота начали противодесантные учения на полигоне «Опук» в Крыму. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в Севастополе.

Учение является частью подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Во время первого этапа бригада береговой обороны пришла в повышенную степень готовности, а ее военнослужащие совершили марш в указанный район и заняли позиции для противодесантной обороны побережья.

Роль противника выполняют военнослужащие отдельной бригады морской пехоты флота. Они должны высадить морской и воздушный десант для захвата и удержания выгодного рубежа.

Кроме того, в ходе учений пройдут артиллерийские и ракетные стрельбы береговой артиллерии и кораблей. Учения, в которых задействовано около 100 единиц техники, завершатся 30 августа.

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