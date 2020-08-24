Названы задачи новейшего ударного беспилотника «Гром»

Москва, 24 августа. Главной задачей беспилотника «Гром» является поддержка истребителей Су-35 и Су-57, сообщил генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков.

«На «Армии-2020» мы представляем проект беспилотника «Гром» массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограммов, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57», — сообщил Долженков в комментарии РИА Новости.

Конструктор добавил, что целью беспилотника «Гром» является сохранение жизни пилотов и целостности пилотируемых самолетов. «Гром» будет обеспечивать безопасность истребителей, уничтожать ПВО противника и выполнять другие боевые задачи.

Долженков подчеркнул, что в Минобороны РФ понимают, что БПЛА такого класса должны массово поступать на вооружение ВКС РФ.

Накануне в рамках «Армия-2020» главе Минпромторга России Денису Мантурову продемонстрировали беспилотники «Орион», «Сириус», «Гром», «Гелиос». Кроме того, были представлены варианты разрабатываемых для гражданского использования технологий и технологии создания деталей БПЛА.