Виктор Мураховский: Вооруженные силы должны готовиться к войне днем и ночью

В прямом эфире в студии объединенной редакции Федерального агентства новостей и информагентства «Росинформбюро» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» военный эксперт и член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал о самых интересных экспозициях на форуме, а также о подготовке офицеров в современных училищах.

— Форум «Армия 2020» — это первое масштабное событие во время пандемии. Как вы это оцените? И насколько это важно для России, да и для всего мира?

— Пандемия действительно еще продолжается во многих странах, поэтому множество мероприятий, запланированных ранее, например, международная выставка вооружения в Индии, в Индонезии, в ряде других стран были отменены или перенесены еще на год. И действительно, МВТФ является первым крупным событием международного масштаба — это без сомнения — который помогает не только обменяться мнениями военным и экспертам разных стран, но и проверить текущее состояние дел в области вооружения военной техники наших вооруженных сил. А в рамках научно-деловой программы будут обсуждаться и вопросы военного строительства, и вопросы военной национальной безопасности нашей страны. Честно говоря, я не только журналист, но и — в определенной роли — эксперт. Я участвую в различных мероприятиях нашей деловой программы и успел соскучиться. Давно мы не общались вживую, только в дистанционном режиме.

— Руки не пожимали, в конце концов.

— Ну, руки не пожимали и дистанционно не всегда, особенно в некоторых специфических областях. Дистанционно — это, зачастую, режим радиопередачи.

— Могут потеряться какие-то мысли?

— Да, вживую, как мы с вами, можно отлично все уточнить, самые тоненькие нюансы, это очень важно, на самом деле.

— По поводу нюансов. Я знаю, что вы начинали этот день сегодня с общения непосредственно с военнослужащими, с офицерами, другими чинами. Расскажите, как сейчас настроения? Вы-то знаете, какие они в войсках.

— Я по старой привычке привык обходить образцы вооружения военной техники, которые пришли непосредственно из войск, потому что участвую во всех форумах, начиная с самого первого, и в ряде других. Или из дальних мест, или поближе, из Тамбова, из поселка Мосрентген — не буду уточнять, какие это части, кто знает, тот поймет. Я всегда начинаю общаться с офицерами и сержантами, которые вместе с этой техникой прибыли из войск на форум. И пытаюсь уяснить, прежде всего, для себя, какова обстановка вооруженных сил по некоторым ключевым направлениям. В частности, в условиях пандемии. Я сейчас спрашивал, как это повлияло на проведение боевой и военной подготовки в войсках. Стрельба, вождение, практические занятия, учения, двусторонние учения, тренировки. Потому что известен принцип, что основное содержание деятельности вооруженных сил в мирное время — это боевая подготовка. Необходимо готовиться к войне днем и ночью, 365 дней в году. И по моим беседам с офицерами я понял, что мероприятия, связанные с пандемией, не повлияли на интенсивность подготовки. Более того, некоторые офицеры утверждают, что повысилась интенсивность. Увеличился лимит расхода боеприпасов, например.

Никаких вспышек COVID-19 в армии

— Это значит, больше работали?

— Больше работали, да. Но в войсках, как подтвердили офицеры, соблюдался масочный режим.

— На всех тренировках?

— Вообще. Без маски в воинской части не находятся. Я их специально спрашивал: «Ну как же, одноразовые маски, такой расход?». Они говорят: «Да, действительно расход, но практически все военнослужащие имеют многоразовые маски со сменяемыми фильтрами». Так что, насколько я знаю, никаких вспышек COVID-19, о которых достойно говорить, в армии не было. И это на деятельность вооруженных сил никак не повлияло. Даже, может быть, такой контроль за состоянием здоровья военнослужащих позволил выявить на ранних стадиях другие заболевания. То есть, в целом повысить здоровье личного состава. Другой вопрос, который меня тоже интересовал — это подготовка офицеров нынешнего уровня. Сейчас прибыло много молодых офицеров. Я говорил с лейтенантом, выпускником военного училища этого года. Мне понравилось, что улучшается подготовка офицеров в наших военных училищах, хотя есть ряд моментов, которые хотелось бы улучшить.

— Я знаю, что вы уже осмотрели часть экспозиции, и, зная, что вы полковник танковых войск, особенно интересно вас спросить об аллее танкопрома, которая посвящена столетию танкостроения. Расскажите, что там интересного, и что вы посоветуете посмотреть зрителям в последние дни форума.

— Знаете, честно говоря, по аллее надо идти с начала и до конца, потому что там представлены все модели танков, начиная с первого советского танка, который был сделан уже почти 100 лет назад, и заканчивая перспективными образцами, которые тоже достойны внимания. О каждом можно рассказывать. Там можно увидеть и те машины, на которых я служил — их стоит там, по меньшей мере, восемь единиц. Это те, которые я знаю лично. Которые изучал, водил, из которых стрелял, на некоторых воевал. Они интересны не только своим техническим обликом, но и историей. Где их делали, кто их делал, кто главный конструктор. И очень интересна история их боевого применения. Советские и российские танки, я вас уверяю, отметились по всему миру. В самых различных войнах, как мирового масштаба, так и локальных конфликтах.

— Как вы оцениваете современные танки? Будут заказы на наш танкопром этом году?

— Заказы уже есть. Известно, что заказано 132 единицы — это уже серьезная промышленная партия, которая поступит в войска. Будет проводиться опытная эксплуатация, и если военные выявят какие-то недостатки, то их будут устранять. Дальше идет закупка модернизированных образцов прежних лет выпуска. Это танк Т-90М, танк Т-80БВМ и Т-72Б3М — но к нему есть еще маленькое дополнение, в виде облика 2016 года.

— Это уже полюбившиеся и проверенные?

— Да, это проверенные машины. Например, базовая платформа Т-72, танка, который создавался еще в семидесятые годы в СССР, поэтапно проходила модернизацию. И в российский период истории уже появились Т-72Б3, а затем Т-72Б3 с этим небольшим дополнением. Такие манипуляции существенно повысили защищенность танка и его экипажа, а также огневую мощь — за счет нового комплекта новой системы управления огнем, новых прицелов.

Техника любых ребят выдержит

— Вы бы хотели на каком-нибудь из современных танков поработать?

— Вы знаете, а мне и удается. Несмотря на то, что я в отставке, я был на столетии казанского высшего командного краснознаменного ордена Жукова в училище в прошлом году, и мне удалось там немножко поработать на современном танке.

— Ну и как? Мечта современного танкиста? Или есть, что дорабатывать?

— Вы знаете, у танкиста всегда будут пожелания еще улучшить что-то, сделать что-то еще комфортнее, но надо понимать, что главная задача танкиста — это в совершенстве освоить ту технику, которая у него есть.

— Последние два дня форума смогут посетить все зрители. Что посоветуете посмотреть первым делом?

— Если осматривать весь форум, то двух дней не хватит, это точно. Поэтому я бы посоветовал в первую очередь посетить аллею танкопрома. Это уникальная экспозиция. Впервые в одном месте представлены все наши танки, от самой первой до самой перспективной модели. Также следует посмотреть современную экспозицию наших ракетных зенитных систем. Обязательно нужно увидеть экспозицию трофеев из Сирии. Там проникаешься тем, какие сложные задачи наши военные выполнили в Сирии. Какого страшного противника там разгромили в виде террористической организации! А если кто с детьми, то можно посетить тренажеры — начиная от стрелковых и заканчивая авиационными, они находятся в авиационном кластере «Кубинка». Ну, и как правило, дети любят лазать по технике, а техника бронированная, она любых ребят выдержит, поэтому не стесняйтесь — только следите, чтобы дети случайно не упали.