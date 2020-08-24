МИД Украины отказался идти на уступки по Донбассу

Киев, 24 августа. Украина не пойдет на уступки по Донбассу, которые подорвут территориальную целостность или создадут в стране «мину замедленного действия», заявила глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Я хочу заверить вас, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут нашу территориальную целостность, наше развитие, как европейской, демократической страны и не создадут в середине Украины мины замедленного действия», — заявил украинский министр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве.

Глава МИД Украины добавил, что для Киева является ключевым возобновление территориальной целостности и евроатлантическое движение.

При этом Маас отметил, что выборы в Донбассе должны состояться в любом случае. Он добавил, что речь идет только о времени проведения. По словам Мааса, все стороны Минских соглашений должны быть готовы вести диалог об этом. Маас сообщил, что намерен обсудить выборы в Донбассе с французским коллегой.

Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что готов при необходимости признать бесперспективность Минских соглашений. Украинский представитель указал, что Киев может отказаться вести переговоры по Донбассу в рамках подобного формата. Это фактически будет означать, что украинские власти готовы пойти на срыв Минских соглашений.