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Песков заявил об отсутствии провокаций на митингах в Белоруссии

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Песков заявил об отсутствии провокаций на митингах в Белоруссии

Минск, 24 августа. Митинги в Белоруссии проходят без провокаций со стороны участников, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что и белорусские силовики ведут себя корректно по отношению к активистам. Песков выразил надежду, что и дальнейшие акции обойдутся без провокационных действий.

Напомним, что митинги в республике начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, убедительную победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80 процентов голосов. Его основной соперник Светлана Тихановская смогла набрать чуть больше 10%. 

Источник: РИА Новости
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