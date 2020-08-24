Кремль по-прежнему обеспокоен внешним вмешательством в дела Белоруссии

Москва, 24 августа. Кремль по-прежнему обеспокоен признаками внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Москва призывает дать жителям республики самим разобраться в сложившейся ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешние силы травят республику, чтобы затем броситься на Россию. По словам белорусского лидера, президент РФ Владимир Путин согласен с ним в этом мнении.

«Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела. Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы», — сказал Песков, комментируя это заявление.

Отвечая на вопрос, какие именно силы хотят броситься на Россию, пресс-секретарь президента отметил, что хотел бы воздержаться от большей детализации. При этом он уточнил, что это те же силы, которые сейчас пытаются повлиять на белорусские события.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. За Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей.

После выборов в стране начались массовые несанкционированные акции. Как утверждает Лукашенко, за беспорядками в Белоруссии стоят США и Европа.