Рязанский назвал категорию семей, которым необходимы выплаты к 1 сентября

Москва, 24 августа. Граждане России к 1 сентября ждут третью выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Сенатор Валерий Рязанский согласен, что данная выплата является социально значимой, однако она потребует огромных расходов бюджета, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее несколько членов обеих палат парламента направили на отзыв в кабмин законопроект о предоставлении ежегодной выплаты родителям школьников к 1 сентября по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Рязанский считает, что речь идет о выплатах на сумму около 300 млрд рублей. По его мнению, заниматься подготовкой ребенка к школе — задача родителей. Он считает, что инициатива его коллег вряд ли будет реализована.

Сенатор подчеркнул, что акцент необходимо сделать на поддержку тех семей, которые действительно не в состоянии собрать ребенка в школу.

«Именно таким семьям государство должно оказать поддержку, используя средства из региональных бюджетов. А поддерживать абсолютно все семьи, имеющие в том числе и хороший достаток, не очень справедливо», — выразил мнение парламентарий.

Политик считает, что государство при участии региональных властей должно помогать малообеспеченным семьям. При этом, регламент выплат каждый субъект разрабатывает самостоятельно.

Сенатор добавил, что деньги на «тотальную» выплату даже не предусмотрены еще в бюджете.

«В условиях снижения доходной части казны из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции правительство может отложить согласование такой меры. А без его одобрения такого рода затраты не проходят», — объяснил парламентарий.

Рязанский еще раз подчеркнул, что нужно заниматься адресной помощью тем семьям, которые реально нуждаются в поддержке.

Ранее один из авторов инициативы о выплатах Ярослав Нилов обращал внимание, что сборы первоклассника в школу потребуют около 20 тысяч рублей. Он напомнил, что коронавирус жестко ударил по доходам россиян, поэтому им необходимо оказать помощь, сообщает «Ридус».