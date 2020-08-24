Врио главы Чувашии Олег Николаев принял участие в форуме «Армия-2020»

Москва, 24 августа. Врио главы Чувашской Республики Олег Николаев посетил Международный форум «Армия-2020», где были представлены разработки ведущих предприятий республики.

В числе прочих технологических достижений была презентована новинка: мощнейшая установка кондиционирования (8 киловатт против 4,6 киловатт у установок других производителей), разработанная совместно двумя предприятиями Чувашской Республики – Шумерлинским комбинатом автомобильных фургонов и Чувашторгтехникой. В производстве установки кондиционирования использованы 70% российских комплектующих. Новая продукция стала выпускаться всего месяц назад, но уже довольно успешно поставляется на рынки по всей стране. Производители готовы рассмотреть варианты выпуска установок не только для нужд армии, но и для «гражданки».

Также врио Главы Чувашии посетил автономный пункт питания (производство также КАФ), предназначенный для обеспечения до 250 человек войска питанием в полевых условиях. Комплекс способен выдержать температуру до минус 50 градусов.

Руководитель региона высоко оценил продукцию предприятий республики. 24 августа, подводя итоги совещания с руководителями предприятий, глава региона подчеркнул, что необходимо в дальнейшем применять кластерный подход и создать банк компетенций предприятий республики для системного построения работы и образования новых производственных цепочек. Эта инициатива будет осуществлена в рамках разработки комплексной программы социально-экономического развития Чувашии.

«Необходимо выстроить производственные цепочки, которые позволят предприятиям республики объединиться, реализовать новые перспективные производственные проекты и при этом получить значимую государственную поддержку. Соответствующих инструментов сегодня много, важно не пускать ситуацию на самотек. Визит на стенды предприятий выставки показал, что такая работа в республике между производителями идет. Правительству необходимо ее систематизировать и оказать всю необходимую помощь. В идеале мы должны получить непрерывный процесс разработки, освоения и промышленного производства новых востребованных видов продукции предприятиями Чувашской Республики с высокой степенью локализации. Как в рамках диверсификации производства, так и в части разработки инновационных видов продукции в том числе в части импортозамещения», — особо отметил Олег Николаев.

На расширенном заседании Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения и круглом столе врио главы Чувашии рассказал, как стимулируется диверсификация производственных мощностей на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе.