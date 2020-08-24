На Украине отреагировали на обещание Зеленского провести парад победы

Киев «жонглирует» фразами о «большом параде победы», адресовав свое обращение националистам. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Парад Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что проведет большой парад, когда завершится гражданская война на территории Донбасса, после которого ни у кого не будет мысли нарушить мир.

«Наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен, что именно так и должно быть, так как танки, бронетранспортеры, самолеты — это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там где она сейчас нужна… А парад у нас обязательно будет в будущем, парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир. Мы сделаем большой парад победы наших войск и нашей техники, парад после которого больше ни у кого даже не появится мысль нарушить мир на Украине, посягнуть на ее суверенитет и независимость», — заявил Зеленский, выступая по случаю 29-й Годовщины Независимости Украины.

«Не решат даже ценой огромных жертв»

Как отметил Евгений Голышкин, Владимир Зеленский в присущей ему манере «жонглирует» фразами для определенной аудитории. Данное его заявление о «большом параде после победы» типичный популизм, направленный на уличных «патриотов» и «ветеранов АТО».

«Получается, что в 29-ю годовщину «независимости» Украины Владимир Александрович использует риторику не для того электората, который проголосовал за него на выборах. Говоря о «параде после победы», Зеленский показывает, что его слова о мире и необходимости, а главное готовности выполнения Минских соглашений, в период президентской кампании, — пустой звук», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, команда Зеленского лишила официальным решением права голосования на грядущих местных выборах людей, проживающих в прилегающих районах к зоне боевых действий на подконтрольных Киеву территориях.

«Это было сделано ввиду их неправильности в электоральных предпочтениях, а это почти 500 тысяч избирателей. О каком «возврате людей» он вообще тогда говорит? Жители Донбасса в случае своего участия во всеукраинских выборах однозначно будут всегда против официального киевского курса. Они получили личный опыт постмайданного управления», — добавил Евгений Голышкин.

По его словам, о каких бы парадах Владимир Зеленский не говорил, но он должен помнить, что Киеву не по силам решить сложившуюся проблему военным путем. Не решат украинские власти ее даже ценой огромных жертв.

«История не стоит на месте. И еще большой вопрос: в какой форме и виде, а главное, кто будет организатором «большого парада победы». К слову, солдаты ВСУ уже маршировали в осажденном Донецке по улице Артема 24 августа 2014 года. Но в качестве пленных», — напомнил Голышкин.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.