Двух членов Координационного совета оппозиции Белоруссии задержали в Минске

Минск, 24 августа. В Минске задержали двух двух членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом сообщил исполнительный директор КС белорусской оппозиции Антон Раднянков.

«Да», — ответил Раднянков на вопрос журналистов о задержании.

Пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что против Ковальковой и Дылевского начат административный процесс.

После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Президент страны Александр Лукашенко считает, что сложившаяся ситуация в республике выгодна Западу. Выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа, победу одержал Лукашенко.

Напомним, 23 августа на площади Независимости в Минске прошла очередная акция протеста. На ней собралось порядка 20 тысяч человек. Участники митинга подошли к президентской резиденции. Александр Лукашенко прилетел туда на вертолете с автоматом в руках. Политолог Наталия Елисеева в беседе с телеканалом «360» оценила отношение Лукашенко к акциям протеста. По ее словам, сейчас президент Белоруссии «показывает, что происходящее его не пугает, что он к этому относится абсолютно спокойно».