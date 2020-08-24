Близкий друг Легкоступовой вступился за ее супруга

Москва, 24 августа. Певец Игорь Наджиев считает, что смерть Валентины Легкоступовой произошла по роковому стечению обстоятельств. Также артист уверен, что супруг Легкоступовой непричастен к ее гибели.

Игорь Наджиев выступил с критикой коллег, которые в эфирах телешоу негативно высказывались в адрес мужа Легкоступовой Юрия Фирсова. Он призвал вспомнить, почему ярко начавшаяся карьера певицы резко прекратилась.

«Лучше бы вспомнили, почему Валя после того, как «выстрелила» и стала известной, вдруг резко исчезла с экрана и со сцены. «Я решила стать матерью», — говорила она в интервью. А на самом деле ее просто убрали», — рассказал Наджиев.

Певец вспомнил рассказанную самой Валентиной Легкоступовой историю. Якобы после одного из концертов к ней в гримерку вошли неизвестные. Он их называет «членами ОПГ». Бандиты похвалили артистку за профессиональное исполнение песен, но намекнули, что больше певица выступать не будет.

Также Наджиев рассказал, что лично был свидетелем хороших отношений между Легкоступовой и ее супругом Фирсовым. Артист настаивает, что певица была счастлива в браке и хотела пожить для себя.

«Это роковое стечение обстоятельств. Можно только порадоваться, что перед смертью она нашла свою вторую половину и хоть несколько месяцев прожила в большой любви. Это лучше, чем до глубокой старости оставаться одинокой и несчастной», — заключил Наджиев.

Напомним, Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, которая привела к отеку мозга. Между супругом певицы и ее окружением разгорелся скандал. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса связывают смерть Легкоступовой с ее мужем.