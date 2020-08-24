Мишустин поручил составить список мероприятий по достижению целей развития

Москва, 24 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 сентября подготовить список мероприятий единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года. Поручение глава кабмина отдал на совещании со своими заместителями.

Напомним, 21 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Среди основных задач в указе обозначены увеличение численности населения РФ, а также создание комфортных условий для проживания россиян. Кроме того, ожидается, что к 2030 году в нашей стране увеличится продолжительность жизни и снизится уровень бедности.