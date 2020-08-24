В результате взрыва на Крите пострадали четыре человека

Афины, 24 августа. В порту Ираклиона на Крите произошел взрыв на пассажирском судне Blue Star Horizon. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, эпицентр взрыва мог быть в машинном отделении. В качестве одной из версий назван взрыв парового котла.

К месту инцидента уже прибыли бригады медиков. Известно о четырех пострадавших, один из которых получил серьезные ранения.

По счастливой случайности, на борту не было пассажиров, иначе жертв могло быть больше, сообщает cretapost.gr.

Напомним, что 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В результате трагедии погибли 171 человек, еще несколько тысяч получили ранения.