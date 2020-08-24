МВД Белоруссии составило 79 протоколов после протестов

Минск, 24 августа. Участие в массовых акциях протеста в Минске приняли более 20 тысяч человек. Сотрудники МВД Белоруссии составили 79 протоколов об административных нарушениях, об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

В МВД добавили, что максимальное число участников протестной акции в Минске составило около 20 тысяч, в Бресте и Гродно на улицы вышло около 3 тысяч человек.

«За истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях», — добавили в ведомстве.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт сообщила, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания». По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».

Как сообщает Infox.ru, после этого Лукашенко в вертолете пролетел над городом, а после направился к силовикам, охранявшим его резиденцию, чтобы поблагодарить их за службу.