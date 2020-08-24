Оперштаб опровергнул информацию о возобновлении полетов из РФ в семь стран

Москва, 24 августа. Список стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение, пока расширяться не будет. В настоящее время такого рода решений нет, подчеркнули в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее появились данные, будто Россия может возобновить полеты в КНР, Египет, Мальту, Иорданию, Кипр и Францию. Сообщалось, что соответствующее решение могло быть принято к 25 августа.

В оперативном штабе отметили, что они известят граждан, если появятся новые решения касательно возобновления международного авиасообщения.

Напомним, что в начале августа было анонсировано намерение российского правительства полностью возобновить авиасообщение со всеми государствами. В качестве даты указывалось 11 августа.