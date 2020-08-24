Эндокринолог объяснила, как велосипед сможет уберечь от рака и инсульта

Москва, 24 августа. Даже не самые частые и интенсивные физические нагрузки способны спасти человека от онкологии и других серьезных заболеваний. Об этом рассказала на своей странице в Instagram врач-эндокринолог Зухра Павлова, трудящаяся в клинике МГУ.

Для того, чтобы серьезно снизить риск развития рака, человеку достаточно ездить на велосипеде по 30 минут три раза в неделю. Полезность «двухколесного образа жизни» была доказана экспериментальным путем — было проведено исследование, в котором приняли участие мужчины в возрасте от 27 до 54 лет. Все «подопытные» перенесли инфаркт миокарда, однако все равно начали совершать небольшие велопрогулки.

После проведенных исследований пациенты совершали получасовые заезды три раза в неделю. В течение трех месяцев перенесшие инфаркт мужчины регулярно подвергали себя физическим нагрузкам, обеспечивая 75% от максимальной частоты сердечных сокращений. Результаты повторных исследований удивительны — уровень хорошего холестерина в организмах мужчин вырос на 23%, а в целом липидный и холестериновый профиль показал серьезную динамику к улучшению.

Также занятия спортом поспособствовали снижению уровня эстрадиола в организме. За время занятий его количество упало с 50,1 до 27,8, то есть с повышенного уровня показатель пришел в абсолютную норму. Дело в том, что если уровень гормона превышает 40, то это может привести к внезапной смерти от различных сердечно-сосудистых заболеваний.

«Достаточно скромная нагрузка в виде 30 минут езды на велосипеде три раза в неделю снижает риски онкологии, инфаркта и инсульта», — подвела итог Павлова.

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