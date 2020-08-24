Блогер Руки-базуки назвал Ефремова Иудой и призвал посадить его в тюрьму

Москва, 24 августа. Блогер Кирилл Терешин, более известный как Руки-базуки, назвал актера Михаила Ефремова убийцей и призвал посадить его в тюрьму.

«Ефремов виновен, Ефремов убийца, мы требует справедливости, это Иуда, посадите его в тюрьму!» – заявил блогер у здания суда.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

Ранее стало известно, что Ефремов отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Актер заявил, что хотел бы нанять «кого-то посильнее», например, Генриха Падву и Генри Резника.

Адвокат Генрих Падва в комментарии телеканалу «360» обрадовался решению Ефремова. По его словам, актер опомнился.