Цымбалюк-Романовская рассказала о позоре Джигарханяна 

Москва, 24 августа. Экс-супруга актера Армена Джигарханяна — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская — рассказала о большом позоре бывшего возлюбленного. Она подчеркнула, что так говорят люди, которые подходят к ней знакомиться.

Напомним, что после развода Цымбалюк-Романовскую неоднократно называли мошенницей, предлагали отправить ее в колонию. Недавно украинская пианистка снова оказалась в скандальной ситуации.

Бывшая супруга подчеркнула, что часто слышит от новых знакомых фразу в таком духе: «Как же опозорился ваш бывший муж». Она подчеркнула, что многие к ней хорошо относятся и поддерживают, как несправедливо обиженную женщину. Только в театре ситуация обстоит иная. По ее словам, там всех «запугали» друзья бывшего мужа. Даже поддержка в соцсетях чревата увольнением.

Пианистка обратила внимание, что несмотря на обвинения в воровстве денег, нет никаких уголовных дел.

Прокомментировала она и недавнюю ситуацию с отказом возвращать долг бизнесмену Юрию Растегину. Она подтвердила, что деньги одалживала, но ситуация сложилась такая, что бизнесмену она больше не должна.

«У Растегина с Джигарханяном была сделка — бизнесмен приобретал у моего теперь уже бывшего мужа часть квартиры в Староконюшенном переулке Москвы. И эти два миллиона, о которых идет речь, он действительно давал мне в долг за полгода до сделки по приобретению квартиры. Но он их засчитал в конечном итоге в сумму, которую выплатил за квартиру», — рассказала Цымбалюк-Романовская.

Она добавила, что в договоре о сделке все это зафиксировано. Расписки о займе так и остались у бизнесмена, вот потому он и требует деньги, отметила пианистка, пишет «Дни.ру».