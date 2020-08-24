Военный эксперт рассказал, как Россия применит ледовые аэродромы в Арктике

Ледовые аэродромы в Арктике необходимы России, поскольку за счет их использования можно оперативно решать вопросы подвоза материальных средств к военным базам и перевозки личного состава. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Ранее в МГТУ имени Баумана сообщили о разработке технологии изменения структуры льда, которую можно использовать при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. По словам проректора по экономике и инновациям университета Евгения Сторожука, совместно с министерством обороны ведутся переговоры о возможности военного применения данной разработки. Он уточнил, что самолеты смогут приземляться на лед, который будет покрыт специальными химическими реагентами. Разработчики пояснили, что прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин будут контролировать сенсоры, находящиеся в ее толще. При потеплении ледовую площадку можно будет использовать, поскольку в состав льда добавляются специальные реагенты.

Бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал, что ледовые аэродромы начали использовать еще в 1950-х годах прошлого века.

«Истребительно-авиационные полки в зимнее время в районе Комсомольска-на-Амуре зимой месяц отрабатывали взлет и посадку на реку Амур. Площадка расчищалась и делалась не менее полутора километров длиной и шириной 50 метров, — говорит он. – Кроме того, в Арктике полк №777, получив приказ от министра обороны, перелетел на полуостров Диксон, а оттуда ушел на Северный полюс и произвел посадку на ледовый аэродром. Дальше самолеты произвели стрельбы из пушек и пулеметов по мишеням, которые находились в том районе. Поэтому это распространенная методика, и в те времена она имела широкое применение».

Собеседник ФАН констатирует, что интерес военных к ледовым аэродромам особенно серьезный. По его словам, иметь аэродромы где-то в глубине материка и не использовать ледовые площадки поблизости воинских частей преступно.

«Решение использовать ледовые взлетно-посадочные полосы не новое. При этом появляется новое оборудование, чтобы создать такой аэродром. Соответственно, можно привести его в хорошее и качественное состояние. Аэродром можно будет использовать несколько раз. Наши обслуживающие части подготовлены и имеют соответствующие оборудование и технику для создания таких площадок», — сказал он.

Хатылев отметил, что ледовые аэродромы будут выполнять множество задач для российских военных.

«В оперативном и тактическом масштабе такие ледовые площадки играют большую роль. На аэродромы может осуществляться посадка боевой, транспортной и бомбардировочной авиации. Перспективы у этих аэродромов будут, и они необходимы на Севере для того, чтобы оперативно решать вопросы подвоза материальных средств, перевозки личного состава. Для авиации иметь основной аэродром недостаточно, их должно быть несколько: запасной и аэродром подскока. Так или иначе необходимо иметь сеть таких ледовых площадок в районе, где применяется авиация», — указал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в Арктике планируют развернуть четвертую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения гиперзвуковых целей. Доктор военных наук, председатель Союза геополитиков, обозреватель «Военно-промышленного курьера» Константин Сивков объяснил увеличение численности новых РЛС в Арктике. По его словам, это может быть связано с защитой от возможного ядерного удара со стороны США.