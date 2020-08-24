Муж Гагариной шокировал фанатов условиями жизни после расставания с певицей

Москва, 24 августа. Модный фотограф Дмитрий Исхаков, который несколько месяцев назад расстался с популярной певицей Полиной Гагариной, шокировал поклонников новой фотографией в своем профиле в Instagram.

Он показал условия жизни после расставания с супругой. На снимке Исхаков лежит в небольшой комнате с обшарпанными стенами, на стене висит ковер, в углу можно заметить старый телевизор.

«Надо было заключать брачный контракт», — с иронией написал фотограф, открыто намекая на расставание со своей звездной супругой.

Многие оценили юмор модного фотографа и решили продолжить эту линию, заполонив комментарии под постом шутками и саркастическими наставлениями.

«Совсем не плохо, если сделать ремонт, и руки из того места растут», — указала одна из подписчиц. «Так это прямо хоромы достались Исхакову: ковер плюшевый на стене! Мечта советских женщин! Кровать с матрацем, телевизор. Комната в стиле лофт! Ну что еще надо настоящему мужику!» — с иронией добавила другая. «Это все, что осталось после развода», — заметила третья. «Растаяло сердце, исчезли лица, напротив глаза твои — убийцы. Дыхание реже, и в теле усталость, и мне никогда, никогда не уснуть», — поддался романтическому настроению один из ценителей работ Дмитрия Исхакова.

Ранее Исхаков рассказал, что сделал со снимками певицы после развода. Он признался, что у него редко получалось сделать хорошие снимки жены с первого раза, но когда все выходило, Полина была просто в восторге.