Росстат назвал число родившихся в 2019 году детей

Москва, 24 августа. Пик рождаемости в минувшем году пришелся в России на июль, август и январь. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, в июле было зарегистрировано 137 245 новорожденных — 70 821 мальчик и 66 424 девочки.

В последний месяц лета родились 133 552 ребенка — 68 691 мальчик и 64 861 девочка, в январе на свет появились 65 984 мальчика и 61 922 девочки.

В пятерку лидеров по данному показателю также вошли июнь — 126 689 и октябрь — 125 160, передает «Ридус».

По данным Росстата, меньше всего детей родилось в феврале минувшего года — 111 438.

Всего в 2019 году в стране было зарегистрировано 1 481 074 новорожденных, из них — 762 058 мальчиков и 719 016 девочек.

Ранее в Росстате заявили, что регионом с самой низкой рождаемостью в 2019 году, по предварительным данным, стала Ленинградская область, а с самой высокой – Чеченская Республика.